وول ستريت جورنال: الهجمات على مالكي العملات المشفرة باتت أكثر تواترا بمختلف البلدان حول العالم

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الى ان "الهجمات على مالكي العملات المشفرة باتت أكثر تواترا في مختلف البلدان حول العالم، حيث يطالب المجرمون بنقل الأصول الرقمية كفدية"، موضحة أن "قائمة ضحايا هذه الجرائم تشمل المستثمرين في شركات التشفير ومدرائها وأفراد عائلاتهم".

واوضحت الصحيفة أن "مثل هذه الجرائم أصبحت منظمة بشكل متزايد، حيث يستخدم المجرمون رسائل مشفرة ويتصرفون وفقا لمخططات يتم التخطيط لها بشكل مسبق ودقيق".

واضافت "يربط الخبراء زيادة مثل هذه الجرائم بارتفاع أسعار العملات الرقمية وتسريب البيانات الشخصية من قواعد بيانات شركات العملات المشفرة".