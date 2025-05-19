اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الى ان "الهجمات على مالكي العملات المشفرة باتت أكثر تواترا في مختلف البلدان حول العالم، حيث يطالب المجرمون بنقل الأصول الرقمية كفدية"، موضحة أن "قائمة ضحايا هذه الجرائم تشمل المستثمرين في شركات التشفير ومدرائها وأفراد عائلاتهم".
واوضحت الصحيفة أن "مثل هذه الجرائم أصبحت منظمة بشكل متزايد، حيث يستخدم المجرمون رسائل مشفرة ويتصرفون وفقا لمخططات يتم التخطيط لها بشكل مسبق ودقيق".
واضافت "يربط الخبراء زيادة مثل هذه الجرائم بارتفاع أسعار العملات الرقمية وتسريب البيانات الشخصية من قواعد بيانات شركات العملات المشفرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: الهجمات على مالكي العملات المشفرة باتت أكثر تواترا بمختلف البلدان حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.