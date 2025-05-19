عشرات الآلاف تظاهروا في هولندا احتجاجًا على "الإبادة الجماعية" في غزة

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في لاهاي، احتجاجًا على سياسة الحكومة الهولنديّة إزاء إسرائيل والحرب في قطاع غزة، في أكبر تجمّع في البلد منذ 20 عامًا بحسب القيّمين على هذه المبادرة، الّذين قدّروا عدد المشاركين فيها بأكثر من 100 ألف.
وارتدى المتظاهرون الأحمر لرسم خطّ رمزي بهذا اللّون، وحضّ الحكومة على اتّخاذ تدابير ضدّ إسرائيل، ورفعوا لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعيّة".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأحد، بدء "عمليّات برّية واسعة في شمال غزة وجنوبها"، في إطار عمليّة "عربات غدعون"، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثّف على القطاع.
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