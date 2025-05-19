الخارجية الايرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف لندن إيرانيين

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران للاحتجاج على توقيف مواطنين إيرانيين في بريطانيا وتوجيه الاتهام لعدد منهم بالتجسس. وذكرت وكالة "إرنا" إنه "على إثر التوقيف غير المبرر لعدد من المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، استدعي القائم بالأعمال البريطاني في طهران الأحد الى وزارة الخارجية"، معتبرة أن التوقيفات جرت "بدوافع سياسية".

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