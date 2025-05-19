اعلنت الإدارة العسكرية في سومي الأوكرانية "إجلاء 60% من سكان المقاطعة"، مشيرة الى اننا "نواصل العمل على إخلاء 202 بلدة فيها". وفي وقت سابق اليوم، اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اسقاط 76 مسيرة روسية من بين 112 هاجمت مناطق أوكرانية عدة الليلة الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العسكرية في سومي الأوكرانية: إجلاء 60% من سكان المقاطعة ونواصل العمل على إخلاء 202 بلدة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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