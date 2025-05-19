هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو قال إن ترامب يمارس ضغطا قويا بشأن إدخال المساعدات الى غزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، ان "وزير الخارجية جدعون ساعر طلب إدخال مساعدات لغزة بعد ضغط أوروبي وأميركي وتهديد بعقوبات"، مشيرة الى ان "ساعر أوضح أن وزراء خارجية تحدثوا معه بشأن إدخال المساعدات لغزة".

وذكرت أن "ساعر قال إن مشرعين أميركيين من الحزبين توجهوا لسفير إسرائيل في واشنطن بشأن المساعدات". واضافت ان "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس ضغطا قويا بشأن إدخال المساعدات".