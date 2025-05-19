الحكومة الأردنية وافقت على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا

وافق مجلس الوزراء الأردني على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، الذي تم الاتفاق على إنشائه بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

ويأتي القرار للتوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات عدة، خصوصا التجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقا إلى مجالات أخرى.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن المجلس يضم وزراء: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، ويجتمع بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الجانبان إذا دعت الحاجة لذلك.