موقع واللا نقلا عن مصدر: إسرائيل نفذت عملية خاصة في خان يونس

نقل موقع "واللا" عن مصدر تأكيده أن "إسرائيل نفذت عملية خاصة في خان يونس". وأكد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أن "الجيش يخوض عملية عربات جدعون ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا يوجد أي تغيير في صورة الوضع".

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