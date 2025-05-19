الطوارئ الروسية: مقتل 7 أشخاص واصابة 11 اخرين بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة

قُتل 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في منطقة يوستينسكي في كالميكيا، حسبما أفادت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية. واشارت الى ان "الحادث وقع عند الكيلومتر 1211 من الطريق السريع الفيدرالي إر- 22 طريق "بحر قزوين" موسكو-تامبوف-فولغوغراد-أستراخان". واوضحت أن "الحادث نتج عن تصادم سيارة صغيرة من طراز فولكس فاغن وشاحنة"، لافتة الى ان "كان على متن الحافلة التي كانت متجهة من فولغوغراد إلى أستراخان 21 راكبا".

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