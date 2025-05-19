شكرا لقرائتكم خبر عن حوادث عالمية.. سقوط قتلى وجرحى في كوارث جوية وبحرية والان نبدء بالتفاصيل

تصادم مروحيتين في فنلندا

اصطدام سفينة مكسيكية بجسر

عطل يشل مطار باريس-أورلي

الدمام - شريف احمد - شهد العالم خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث في البر والبحر والجو، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتسببت في اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة الجوية والبحرية.أعلنت السلطات الفنلندية يوم الأحد، فتح تحقيق عاجل في حادث تصادم وتحطم مروحيتين مدنيتين وقعت يوم السبت في جنوب غرب البلاد، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.ووفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الفنلندية، فإن المروحيتين كانتا مزودتين بأجهزة تسجيل، ويجري المحققون تحليل بياناتها لتحديد ملابسات الحادث.وأوضحت تيينا بيبر، مديرة الاتصالات في مجلس التحقيق في الحوادث الفنلندي، أن الطائرتين أقلعتا من العاصمة الإستونية تالين متجهتين إلى مطار بيكاجارفي في مدينة كوكيماكي الفنلندية.كما أشار المفتش العام من مكتب التحقيقات الوطني أولي تويراس، إلى أن مروحية ثالثة كانت تحلق على مسافة من موقع التحطم ولم تصب بأذى.وفي نيويورك، اصطدمت سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية تُدعى "كواوتيموك" بجسر بروكلين الشهير، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين، بينهم 3 في حالة حرجة.وقع الحادث مساء السبت بينما كانت السفينة تغادر رصيفها في جنوب مانهاتن وسط حضور جماهيري كبير يودعها.وبحسب السلطات المحلية، فقدت السفينة قوة الدفع في أثناء محاولة القبطان المناورة، ما أدى إلى اصطدامها بدعامة الجسر، وتحطم صواريها الثلاثة وسقوطها في نهر إيست.ونُقل المصابون إلى المستشفيات، في حين أكدت البحرية المكسيكية التزامها بالتحقيق في الحادث وضمان سلامة طواقمها.وفي فرنسا، أدى عطل فني مفاجئ في برج المراقبة الجوية بمطار باريس-أورلي إلى إلغاء نحو 130 رحلة يوم الأحد، أي نحو 40% من إجمالي الرحلات المقررة.وأفادت المديرية العامة للطيران المدني بأن العطل وقع في أنظمة الرادار ظهر الأحد، ما استدعى فرض قيود مشددة على الملاحة الجوية وتخفيض كبير في عدد الرحلات حتى منتصف الليل.ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الاضطرابات ستستمر حتى اليوم الاثنين.ويُعد مطار أورلي ثاني أكبر مطارات العاصمة الفرنسية، إذ استقبل العام الماضي أكثر من 33 مليون مسافر.