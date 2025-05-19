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امتد إلى العظام.. إصابة بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا

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أ ف ب - واشنطن 0 تبليغ

امتد إلى العظام.. إصابة بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا

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الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وأنه بصدد دراسة خياراته العلاجية.
وجاء في بيان للمكتب أن الديموقراطي البالغ 82 عامًا، أن الفحوصات الطبية أثبتت تمدد المرض إلى العظام.
ولفت إلى أن "هذا النوع من السرطانات وعلى الرغم من كونه أكثر عدوانية، فإنه يبدو حساسًا للهرمونات، ما يتيح إدارة فاعلة للمرض.
وأشار البيان إلى أن بايدن يدرس وعائلته خيارات العلاج مع الأطباء.
وسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا لدى الرجال، ويمثل 15% من مجموع السرطانات التي تصيبهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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