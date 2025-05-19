شكرا لقرائتكم خبر عن امتد إلى العظام.. إصابة بايدن بنوع عدواني من سرطان البروستاتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا، وأنه بصدد دراسة خياراته العلاجية.

وجاء في بيان للمكتب أن الديموقراطي البالغ 82 عامًا، أن الفحوصات الطبية أثبتت تمدد المرض إلى العظام.

ولفت إلى أن "هذا النوع من السرطانات وعلى الرغم من كونه أكثر عدوانية، فإنه يبدو حساسًا للهرمونات، ما يتيح إدارة فاعلة للمرض.

وأشار البيان إلى أن بايدن يدرس وعائلته خيارات العلاج مع الأطباء.

وسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا لدى الرجال، ويمثل 15% من مجموع السرطانات التي تصيبهم.