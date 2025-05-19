قامت وزيرة البيئة تمارا الزين، بزيارة ميدانية في مدينة طرابلس، في حضور ممثل مجلس الإنماء والإعمار ومكتب الإستشاري نزيه طالب، والمتعهدين ومدير مركز البحوث العلمية ورئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي، بالتنسيق مع الخبير البيئي جلال حلواني، حيث إطلعت خلال الجولة على "سير أعمال تأهيل المكب القديم، وعلى واقع مطمر النفايات الحالي".
وشددت الزين خلال جولتها على "ضرورة الإسراع في ايجاد الحل البديل"، منبهة ان "المطمر الحالي متوقع اغلاقه خلال سنة" .
كما وقامت الزين بالاطلاع على واقع مجرى نهر ابو علي، من المولوية إلى المصب وتألمت جدا للحالة المزرية فيه وقيام الناس بإلقاء المخلفات في حرمه.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة بيئية ميدانية لوزيرة البيئة في طرابلس: مطمر النفايات الحالي متوقع اغلاقه خلال سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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