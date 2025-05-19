حركة امل تعلن فوز 35 بلدية فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون حتى الساعة

اعلنت الماكينة الانتخابية لحركة امل في اقليم جبل عامل عن فوز 35 بلدية فازت فيها لوائح التنمية والوفاء بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الأحد 18 أيار 2025.

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