فوز عدد من المخاتير في حي الحارة - الهرمل وكفرزبد وتربل في زحلة والقرعون

صدرت في الانتخابات الاختارية تى الساعة النتائج الآتية:

- فوز لائحة "مخاتير الحارة " في حي الحارة في الهرمل، والمؤلفة من كل من المختار بسام طه، فيصل فخر الدين، عبد الناصر الساحلي، حسن الجوهري، نمر المقهور، فيصل فخر الدين بالمقاعد الستة كاملة في وجه لائحة "الامل والوفاء" للمخاتير.

- فوز مخاتير كفرزبد: علي ابو نبهان - سمير فريحه - عماد البيطار وابراهيم الحداد.

- الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أعلنت فوز المختار نبيل الكركي في بلدة تربل في زحلة.

- فوز فادي ابو فارس بمركز المختار في بلدة القرعون في البقاع الغربي.