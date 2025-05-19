وجه رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح له من معراب بعد الاعلان عن فوز اللائحة المدعومة من القوات في زحلة، تحيّة لزحلة ولأهلها وهي قدّ الكل وحدها وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان.
وقال جعجع: "عَ زحلة ما بيفوتو. عَ زحلة لا فاتوا ولا رح يفوتوا، لا هلق ولا بعدين. اليوم زحلة طلعت قد الكل وحدها، وبدون أي لبس وغموض، اختارت زحلة التقدم والتغيير والحضارة والسيادة والشهداء، زحلة اختارت لبنان".
وتابع "انتهت المعركة الانتخابية وغداً يوم جديد في زحلة، وفي ما يتعلق بحزب الله موقفنا واضح، لكن في بيروت الأولويّة القصوى كانت الحفاظ على المناصفة".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع من معراب: تحيّة لزحلة ولأهلها وهي قدّ الكل وحدها وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.