جعجع من معراب: تحيّة لزحلة ولأهلها وهي قدّ الكل وحدها وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان

وجه رئيس حزب القوات سمير جعجع في تصريح له من معراب بعد الاعلان عن فوز اللائحة المدعومة من القوات في زحلة، تحيّة لزحلة ولأهلها وهي قدّ الكل وحدها وقد اختارت السيادة والشهداء ولبنان.

وقال جعجع: "عَ زحلة ما بيفوتو. عَ زحلة لا فاتوا ولا رح يفوتوا، لا هلق ولا بعدين. اليوم زحلة طلعت قد الكل وحدها، وبدون أي لبس وغموض، اختارت زحلة التقدم والتغيير والحضارة والسيادة والشهداء، زحلة اختارت لبنان".

وتابع "انتهت المعركة الانتخابية وغداً يوم جديد في زحلة، وفي ما يتعلق بحزب الله موقفنا واضح، لكن في بيروت الأولويّة القصوى كانت الحفاظ على المناصفة".