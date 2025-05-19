تم تشخيص اصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بسرطان البروستات بدرجة خطورة عالية

اعلن مكتب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في بيان، إنه تم تشخيص إصابته بشكل عدواني من سرطان البروستاتا مع انتشاره إلى العظام، وإنه وأفراد أسرته يدرسون خيارات العلاج.

وأوضح البيان أن تشخيص بايدن تم يوم الجمعة بعد أن عانى من مشكلات في المسالك البولية. وتابع مكتبه "في حين أن هذا يمثل شكلا أكثر عدوانية من المرض، يبدو أن السرطان حساس للهرمونات مما يسمح بالتعامل معه بفعالية".

وانتهت ولاية بايدن الرئاسية في 20 كانون الثاني عندما أدى دونالد ترامب اليمين.