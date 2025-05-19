مكتب نتانياهو: إسرائيل ستسمح بدخول "كمية أساسية" من المساعدات الغذائية إلى غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، أن إسرائيل ستسمح بدخول "كمية أساسية" من الأغذية إلى غزة، بعد أكثر من شهرين على منعها إدخال أي مساعدات إلى القطاع.

واوضح مكتب نتانياهو في بيان، أنه "بناء على توصية الجيش ونظرا إلى الحاجة العملياتية للسماح بتكثيف الحملة العسكرية لإلحاق الهزيمة بحركة حماس، ستسمح إسرائيل بدخول كمية أساسية من الغذاء للسكان لضمان عدم حدوث أزمة جوع في قطاع غزة"، ولفت البيان إلى أن إسرائيل "ستعمل على منع استيلاء حماس على هذه المساعدات الإنسانية".