الوطني الحر: فوز المختار كامل البيطار في القاع ولائحة "ضيعتنا مسؤوليتنا" في رأس بعلبك

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن "فوز المختار كامل البيطار المدعوم من التيار في القاع

كذاك أعلنت عن "فوز كاسح للائحة "ضيعتنا مسؤوليتنا" المدعومة من التيار الوطني الحر في رأس بعلبك".

وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.

وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.