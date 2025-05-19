اعلنت ماكينة حركة أمل في بيروت بانه تم فرز أكثر من 35% من الأصوات والنتائج تظهر تقدم لائحة بيروت بتجمعنا وضمانها الفوز بالمقاعد كافة حتى الساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماكينة حركة أمل في بيروت: تم فرز أكثر من 35% من الأصوات والنتائج تظهر ضمان فوز لائحة بيروت بتجمعنا بالمقاعد كافة حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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