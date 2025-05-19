"النشرة": "فوز لائحتي "تربل بتجمعنا" في تربل و"الوفا بيجمعنا" في قضاء زحلة

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن "فوز لائحة "تربل بتجمعنا" في تربل قضاء زحلة برئاسة كابي فرج وابراهيم الرامي 15-0، وفوز لائحة "الوفا بيجمعنا" برئاسة ضاهر قازان في رعيت - قضاء زحلة بكامل اعضائها".

وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.

وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.