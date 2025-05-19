النشرة: جريح في حادث سير بالقرب من الملعب البلدي في صيدا

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، بانه فقد الشاب هشام.م. من مواليد 1984 السيطرة أثناء قيادته لدراجته النارية، وذلك عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا بالقرب من الملعب البلدي، فارتطم بالأحجار الاسمنتية. وحضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي إلى المكان، وعمل على إسعاف الجريح ونقله إلى مستشفى عسيران لتلقي العلاج.

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