أشارت النائب ستريدا جعجع، في حديث لـ"mtv"، الى أننا "نتابع العمليّة الإنتخابيّة منذ بدايتها في جبل لبنان والتركيز اليوم على زحلة وبيروت وننتظر النتائج النهائيّة ووفق ما تبيّن حتّى الآن فإنّ الفوز كبير".

كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع: التركيز اليوم على زحلة وبيروت وننتظر النتائج النهائيّة ووفق ما تبيّن حتّى الآن فإنّ الفوز كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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