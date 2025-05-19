"النشرة": فوز اللائحة البلدية المدعومة من "القوات" في تل ذنوب- البقاع الغربي

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن فوز اللائحة البلدية المدعومة من "القوات اللبنانية" برئاسة ايلي صقر في تل ذنوب في البقاع الغربي بكامل اعضائها.

وفي وقا سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن فوز كامل للوائح حزب الله وحركة أمل وهي لوائح "التنمية والوفاء" في 19 بلدة في محافظة بعلبك الهرمل.

وفي التفاصيل، فإن البلدات هي علي النهري، رياق، إيعات، الهرمل، حزرتا، تمنين، تعلبايا، العين، اللبوة، النبي عثمان، بدنايل، بيت شاما، بريتال، عين بورضاي، بوداي، سرعين، النبي شيت، قصرنبا وشمسطار.

هذا، وتتواصل عملية فرز الأصوات في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء.