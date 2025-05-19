"المنار": تقدم لائحة "التنمية والوفاء" بفارق أكثر من 4000 صوت على اللائحة المنافسة في مدينة بعلبك

أفادت قناة "المنار"، عن تقدم لائحة "التنمية والوفاء" لحزب الله وحركة بفارق أكثر من 4000 صوت على اللائحة المنافسة في مدينة بعلبك.
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن فوز كامل للوائح حزب الله وحركة أمل وهي لوائح "التنمية والوفاء" في 19 بلدة في محافظة بعلبك الهرمل.
وفي التفاصيل، فإن البلدات هي علي النهري، رياق، إيعات، الهرمل، حزرتا، تمنين، تعلبايا، العين، اللبوة، النبي عثمان، بدنايل، بيت شاما، بريتال، عين بورضاي، بوداي، سرعين، النبي شيت، قصرنبا وشمسطار.
هذا، وتتواصل عملية فرز الأصوات في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل بعد أن أغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء.
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