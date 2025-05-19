"التيار الوطني الحر" أعلن فوز مختارين في الشواغير والقاع ولائحة "بيتنا لهيا" في راشيا

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن "فوز المختار علي حسين الحاج حسن الملتزم بالتيار في بلدة الشواغير في بعلبك العرمل على راس لائحة المخاتير، فوز لائحة بيتنا لهيا في بيت لهيا راشيا بالكامل مدعومة من العائلات تضم مؤيدين وملتزمين بالتيار".

كذلك أعلنت عن "فوز المختار كامل البيطار المدعوم من التيار في القاع".