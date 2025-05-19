أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن "فوز المختار علي حسين الحاج حسن الملتزم بالتيار في بلدة الشواغير في بعلبك العرمل على راس لائحة المخاتير، فوز لائحة بيتنا لهيا في بيت لهيا راشيا بالكامل مدعومة من العائلات تضم مؤيدين وملتزمين بالتيار".
كذلك أعلنت عن "فوز المختار كامل البيطار المدعوم من التيار في القاع".
كانت هذه تفاصيل خبر "التيار الوطني الحر" أعلن فوز مختارين في الشواغير والقاع ولائحة "بيتنا لهيا" في راشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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