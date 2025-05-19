شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية تعكس مكانتها التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية تعكس مكانتها التاريخية ودورها المحوري في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القاهرة تُواصل تحركاتها السياسية والإنسانية بكل ثبات رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح البرديسي أن القاهرة حرصت دائما وأبدا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأدارت مفاوضات معقدة بين الأطراف المعنية لتخفيف معاناة المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة.

وأضاف الخبير أن القيادة المصرية تبنّت نهجاً ثابتاً يقوم على حل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين، لافتاً إلى أن القاهرة شددت، في كل المحافل الدولية، على ضرورة وقف التصعيد وبدء عملية سياسية جادة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البرديسي أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف موقف قيادته، مشيراً إلى أن الدعم الشعبي تجلى في قوافل الإغاثة التي انطلقت من مختلف المحافظات. واختتم بتوجيه الشكر لكل المؤسسات الحكومية والأهلية التي تساند أشقاءنا في فلسطين.