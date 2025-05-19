شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تشارك فى احتفالية نقابة الأطباء البيطريين باليوم العالمى للطبيب البيطري والان مع تفاصيل الخبر

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في احتفالية "اليوم العالمي للطبيب البيطري"، التي نظمتها النقابة العامة للأطباء البيطريين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وممثلين عن الحكومة والبرلمان والنقابات المهنية، وذلك في إطار دعم الدولة لمهنة الطب البيطري وتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء البيطريون في حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

وشهدت الاحتفالية مشاركة فاعلة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع النقابات المهنية المختلفة ودعم الفعاليات التي تسلط الضوء على الفئات المهنية التي تؤدي أدوارًا محورية في المجتمع.

وفي لفتة تقديرية، كرّمت النقابة العامة للأطباء البيطريين الصحفية إسراء طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقديرًا لجهودها ومشاركتها الفعالة في دعم ملف الأطباء البيطريين والعمل النقابي.

شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد في كلمته على أهمية دور الطبيب البيطري في حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن مهنة الطب البيطري تُعد ركيزة أساسية في منظومة الصحة العامة، لا تقل أهمية عن الطب البشري.

ومن جانبه، أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة لتعيين نحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة للوقاية من الأمراض وتحقيق التوازن البيئي والنهوض بالثروة الحيوانية.

أما الدكتور أيمن أبو عمر، ممثل وزارة الأوقاف، فأشاد برسالة الطبيب البيطري، واصفًا إياها بـ"الإنسانية العظيمة والشرف الرفيع"، مؤكدًا أن الطبيب البيطري هو حارس على بوابة صحة الإنسان، وركيزة للأمن الغذائي، ومفتاح للتوازن البيئي.

واختتمت الفعالية بفقرة غنائية قدمها الفنان علي الحجار الذي أشعل الحماس بأغانيه الوطنية التي تفاعل معها الحضور.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود التنسيقية لدعم القطاعات الحيوية والمهنية في الدولة، والتأكيد على أهمية العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والنقابات في خدمة الوطن والمواطن.

شارك من التنسيقية كلا من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبد الله والحسن العزازي وإسراء طلعت أعضاء التنسيقية.