عقبات داخلية تضغط على ترمب قبل حسم مفاوضات النووي الإيراني

على هامش «منتدى طهران للحوار» الذي عقد، الأحد، في العاصمة الإيرانية، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره العماني بدر البوسعيدي. وأوضح عراقجي عقب اللقاء أنه «تم تحديد الزمان والمكان للجولة القادمة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وسيُعلن عنها قريبًا»، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

في غضون ذلك، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا داخلية خاصة من المحافظين الذين طالما رفضوا أن تقوم إيران بالتخصيب النووي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن ترمب يريد اتفاقًا مع إيران، لكنه قد يكون أضعف مما يطالب به مؤيدوه.

تفكيك برنامج إيران النووي

سيختبر التوصل إلى اتفاق مع إيران الجناح المتشدد من مؤيدي ترمب في الحزب الجمهوري، وما إذا كانوا سيوافقون على ما يُعدّ انحرافًا عن مطالبهم الراسخة بتفكيك إيران لبرنامجها النووي. وقد حثّه أكثر من 200 عضو جمهوري في الكونجرس في رسالة هذا الأسبوع على الوقوف بحزم أمام طهران.

وتخشى واشنطن وحلفاؤها من أن تُطلق إيران المُسلحة نوويًا سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وتُسهم في زعزعة الاستقرار هناك، ما يزيد بشكل حاد من مخاطر أي سوء تقدير بين الخصوم.

كما لوّح ترمب بتهديد: ما لم تُرضِ إيران، فقد تُهاجم الولايات المتحدة. وقال الخميس الماضي في قطر: «نحن نقترب ربما من إبرام اتفاق دون الحاجة إلى ذلك»، مُلمّحًا إلى توجيه ضربات عسكرية إلى إيران. «هناك خطوتان. خطوة لطيفة للغاية، وخطوة عنيفة».

ما هو التقدم المحرز

يتحدث المسؤولون والمحللون بإيجابية عن التقدم المحرز في المحادثات، التي يقودها كبير مفاوضي ترمب، ستيف ويتكوف. قال الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن ويتكوف قدم لإيران مخططًا لاتفاق، وضغط على طهران للرد عليه. وأضاف للصحفيين أثناء عودته إلى واشنطن من الشرق الأوسط: «إنهم يعلمون أن عليهم التحرك بسرعة». فيما نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لاحقًا تلقي بلاده «اقتراحًا مكتوبًا من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».

إيران لن توقف التخصيب

لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجانبين. يواصل ترمب إصراره على ضرورة وقف إيران تخصيب اليورانيوم، الذي يُغذي الطاقة النووية، وكذلك الأسلحة النووية. وتدفع إسرائيل وبعض أشد مؤيدي الرئيس حماسةً نحو تحقيق هذه النتيجة. وتُصرّ إيران على أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم كليًا، وأن لها الحق في التخصيب للأغراض المدنية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وصرّح مسؤولون إيرانيون مؤخرًا بأنهم مستعدون لوقف التخصيب عند المستويات الأعلى المستخدمة في الأسلحة النووية، والتي تتجاوز متطلبات الاستخدام المدني، والتخلص من مخزونهم الكبير من اليورانيوم عالي التخصيب - ولكن ليس وقف التخصيب كليًا.

لكن هذه التنازلات كانت في الواقع مطابقة لما وافقت عليه إيران في اتفاق عام 2015 مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المُرهِقة. استهجن ترمب هذا الاتفاق واعتبره تنازلًا مُبالَغًا فيه من الرئيس باراك أوباما، فانسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018، مُستأنفةً فرض العقوبات على إيران.

الأفكار الأمريكية

يقول المحللون الأمريكيون إن أفكار إدارة ترمب في الوقت الحالي تنحصر في تجميد طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم الإيراني تحت إشراف دولي مشدد، بينما يعمل الجانبان على بناء الثقة.

ومن الأفكار الأخرى ذات الصلة موافقة إيران على التخلص التدريجي من برنامج التخصيب تدريجيًا بمرور الوقت إذا تأكدت من قدرتها على الحصول على الوقود النووي من السوق العالمية بشكل موثوق. قد يُرضي ذلك إدارة ترمب، مُشيرين إلى أن إيران لم ترفض فكرة إنهاء التخصيب في وقت واضح في المستقبل.

وأشار الخبراء إلى أن العقوبات التي أثقلت كاهل إيران، والتي يرغب قادتها بشدة في رفعها، يمكن رفعها على مراحل. ويمكن تصميم استثمارات الشركات الأمريكية في إيران لتعزيز الثقة على المدى الطويل وتوفير نوع من الردع ضد حرب أخرى.

إيران ستطالب بضمانات قوية

لكن إيران، التي تضررت بشدة من انسحاب ترمب الأحادي الجانب عام 2018 من الاتفاق السابق، سترغب في ضمانات بالتزام الولايات المتحدة باتفاق جديد. ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون، وليس من باب الصدفة، أن ترمب سيكون في وضع أفضل لضمان التوصل إلى اتفاق من أي ديمقراطي، لا سيما أنه سيكون ثنائيًا وليس بين دول متعددة كما هو الحال في اتفاق عام 2015.

من المرجح أن يستمد الإيرانيون بعض التشجيع من إعلان ترمب هذا الأسبوع رفع العقوبات عن سوريا. ورغم أن الرئيس الأمريكي يستطيع رفع بعض العقوبات بمفرده، إلا أن بعضها الآخر يتطلب موافقة المشرعين.

الفرضيات

إذا تمكن ويتكوف والإيرانيون من الاتفاق على مبادئ الاتفاق، فإن المحادثات الفنية لتحويل هذا الأساس إلى اتفاق نهائي مُوقّع قد تستغرق شهورًا، وتشترك فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل وثيق، وهي المسؤولة عن تنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي، وتُجري عمليات تفتيش داخل البلاد. ولم يتضح بعد متى ستُستأنف المحادثات.

من المرجح أن تكون المنطقة منفتحة على الاقتراح اليوم. لكنه سيُخالف مطلب ترمب العلني بوقف أي تخصيب إيراني، ولن يُعالج مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

8 شروط تفاوضية إيرانية خلال المحادثات مع أمريكا

- الجدية في المفاوضات.

- تقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن من الاتفاق.

- رفع العقوبات.

- تجنب التهديدات.

- عدم وقف التخصيب بشكل كامل.

- تسريع وتيرة التفاوض.

- احتواء التدخلات الخارجية مثل إسرائيل.

- تسهيل الاستثمار داخل إيران.