حرب بالوكالة ودرونز مرحلة جديدة من صراع السودانيين

لمدة تزيد عن عامين، كانت مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر بمثابة العاصمة الفعلية للقوات المسلحة السودانية وبوابة إنسانية حيوية. وكشفت تقارير حديثة أن المعركة في السودان اختلفت بشكل جذري وانتقلت إلى مرحلة جديدة تشبه الحرب بالوكالة واستخدام الطائرات المسيرة بشكل مكثف.

على مدار الأسبوع الماضي، وعلى مدار 6 أيام متتالية، حطمت سلسلة من الهجمات الدقيقة بطائرات مسيرة، نُسبت إلى قوات الدعم السريع المنافسة، وهم الأمان، مستهدفةً مستودعات النفط ومحطات الطاقة ومطار المدينة وقاعدة بحرية استراتيجية جيوسياسيًا.

وكانت العواقب المباشرة وخيمة: ارتفاع حاد في أسعار المياه، ونقص حاد في الوقود، وموجة جديدة من الرعب لشعبٍ يعاني أصلًا من صدمة الصراع.

تشير ضربات بورتسودان إلى أكثر من مجرد تصعيد تكتيكي - فهي تكشف عن تجذر الحرب المتزايد، والقدرات المتطورة لمقاتليها، والدور المتزايد للجهات الخارجية في تأجيج صراع أصبح أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

مخاوف متجددة

ويذهب بعض المحللين إلى أن الحرب الطويلة في السودان تهدد بتقسيم السودان بين إدارتين متنافستين أو أكثر. فخلال الربع الأول من 2025، استعادت القوات المسلحة السودانية - التي كانت في موقف دفاعي منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 - الأراضي التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع المنافسة لها. ثم في 23 فبراير، عدّلت القوات المسلحة السودانية دستور البلاد الانتقالي لعام 2019 لحذف جميع الإشارات إلى قوات الدعم السريع.

ردًا على ذلك، أصدرت قوات الدعم السريع ميثاقًا ودستورًا لـ«سودان جديد»، وبدأت في إنشاء حكومة موازية لمنافسة مجلس السيادة المتمركز في بورتسودان بقيادة قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان. في غضون ذلك، انقسم التحالف المدني «تقدم» إلى فصيلين: «قمم» المتحالف مع قوات الدعم السريع، و«صمود» المحايدة.

وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن احتمال تفكك البلاد وتصاعد حاد في القتال. وبدأت الموجة الحالية من النجاحات العسكرية للقوات المسلحة السودانية مع بداية موسم الجفاف في أكتوبر 2024. وقبل انتهاء الموسم في مايو، قد تُكثّف القوات المسلحة السودانية عملياتها، سعيًا لتحقيق مكاسب عسكرية حاسمة، لا سيما في الخرطوم ومحيطها.

حرب عصابات

قد يكون البديل حرب عصابات طويلة تضم فصائل متعددة. فبينما تُعلن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع التزامهما بوحدة السودان، إلا أنهما مدعومتان من جماعات مدنية معارضة، وميليشيات محلية، وكيانات خارجية متقلبة ذات خلافات أيديولوجية تبدو متضاربة. وتُعزز مواقف الأطراف المتحاربة الانقسام بدلًا من الوحدة الوطنية.

إلى جانب ذلك، دعت جماعات دارفورية - مهمّشة من قِبَل الحكومات المتعاقبة في الخرطوم - سابقًا إلى الانفصال عن السودان. تُعدّ هذه المطالب صعبة، لكنها ليست غير مسبوقة، كما تبيّن من انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011. ومع ذلك، يجب تقييم عواقب الانقسام بعناية.

هجوم مضاد

تخطط قوات الدعم السريع لشن هجوم مضاد واسع النطاق لاستعادة الأراضي التي خسرتها وتوسيع نطاق سيطرتها إلى أجزاء أخرى من البلاد. سيؤدي هذا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية أصلًا وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان، حتى مع عودة بعض النازحين داخليًا إلى المناطق «المحررة». ليس من المستحيل استعادة مكاسب القوات المسلحة السودانية في ساحة المعركة، وسيؤدي إلى استمرار تذبذب ميزان القوى الذي اتسم به الصراع.

وقد تُحدث الحرب أيضًا تغييرًا جذريًا في المشهد الجيوستراتيجي للقرن الإفريقي، خاصةً إذا حظيت الحكومة الموازية المقترحة بدعمٍ واسع. وقد أدانت منظمات متعددة الأطراف، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، هذه الفكرة لتعارضها مع مبدأ سلامة الحدود الوطنية.

ومن المتوقع أن تتعامل إثيوبيا، التي انتخبت مؤخرا لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مع هذه القضية بحذر لتجنب إثارة الحركات الانفصالية في أراضيها.