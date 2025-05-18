المجر: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يهددنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن التسرع في انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا للمصالح الوطنية المجرية ويجب عدم السماح به.

وقال أوربان خلال كلمة أمام ناشطي الحزب الحاكم: “عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي تشكل التهديد الأكبر”.

فيما يرى أوربان أن “أوكرانيا تحتاج إلى أموال إضافية، ولهذا السبب تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأي ثمن”.

وأضاف رئيس الوزراء المجري: “لا نريد أن يحوّلوا أكثر بلدان أوروبا أمانا إلى وكر للمافيا، ولا نريد أن تتدفق الأموال المجرية إلى أوكرانيا عبر بروكسل. لا، لا، ولا مرة أخرى”.

يذكر أن مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا انطلقت رسميا في يونيو 2024، ومن المرجح أن تستغرق هذه المحادثات سنوات حتى تنتهي.

ومنح الاتحاد الأوروبي وضع المرشح للعضوية لأوكرانيا في يونيو عام 2022، في مبادرة رمزية للغاية بعد أشهر قليلة من بدء الحرب هناك، وكذلك منح وضع المرشح لمولدوفا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، كان قد وعد سابقاً كييف رمزياً بأنها ستكون قادرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 على أقل تقدير.

وحامل الرقم القياسي لأطول مدة مفاوضات من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تركيا، التي تجريها منذ 19 عاما دون أي احتمال لإكمالها.

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