شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري في العاصمة الصومالية مقديشيو والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قُتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري اليوم، عندما استهدف انتحاري صفًّا من المجنّدين الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو.وأضافت وسائل الإعلام المحلية الرسمية أن الشبان كانوا يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجَّر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته.