الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر: فوز المختار نبيل الكركي في بلدة تربل في زحلة

أعلنت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، عن "فوز المختار نبيل الكركي في بلدة تربل في زحلة".

وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.

وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.