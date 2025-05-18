أعلنت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، عن "فوز المختار نبيل الكركي في بلدة تربل في زحلة".
وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.
وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر: فوز المختار نبيل الكركي في بلدة تربل في زحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.