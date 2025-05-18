"التيار الوطني الحر" أعلن فوز عدد من المخاتير في صغبين وعميق وراس بعلبك وجديدة الفاكهة

أعلنت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أنه "في البقاع الغربي فاز مختار في صغبين مدعوم من "التيار"، أما في عميق: فوز مختار مدعوم من التيار".
كذلك أعلنت الماكينة الإنتخابية للتيار الوطني الحر، أنه "في بعلبك، فاز مختار في راس بعلبك مدعوم من "التيار"، وفاز مختار مدعوم من التيار في جديدة الفاكهة".
أما الماكنة الإنتخابية للتيار الوطني الحر في قضاء زحلة أعلنت عن فوز لائحة "أبلح بتجمعنا" المدعومة من التيار ١٥- صفر.
وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.
وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.
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