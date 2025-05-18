أشار النائب حسين الحاج حسن، في حديث لـ"المنار"، الى أن "مؤشرات الانتخابات ايجابية وقوية وتثبت أن حزب اللّه وحركة أمل حاضرون شعبيا بشكل كبير وواسع"، لافتاً الى أن "الذي يفكر بحصار أي منطقة أو بلدية هو يحاصر كل البلد والدولة معنية بكل أبنائها".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن: مؤشرات الانتخابات ايجابية وقوية وتثبت أن حزب اللّه وحركة أمل حاضرون شعبيا بشكل كبير وواسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.