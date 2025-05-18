وصول وزير العدل إلى العدلية في زحلة

وصل وزير العدل عادل نصّار إلى العدلية في زحلة. هذا، وتتواصل عملية فرز الأصوات في زحلة بعد إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء في الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل.

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