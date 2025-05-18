"النشرة": ‏فوز لائحة "أبناء دورس" المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في بعلبك

‏أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن فوز لائحة "أبناء دورس" المدعومة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في بعلبك كاملة بوجه لائحة "القوات اللبنانية".

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