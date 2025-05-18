افاد مراسل "النشرة" بانتهاء عملية الفرز في بلدة حورتعلا وصدرت النتائج المقاعد الاختيارية وفاز في مختارية البلدة ثلاثة مخاتير وهم: عبد الحسن العوطة ، شوقي المصري ونزيه درويش. وكانت قد فازت لائحة بلدية التنمية والوفاء في بلدة حورتعلا المؤلفة من ١٥ عضواً برئاسة محمود المصري بالتزكية.
وفي زحلة، افاد مراسل "النشرة" بفوز المختارين وليد نكد في حي حوش الزراعنة وناجي مراد المعلوف في حي سيدة النجاة في زحلة.
واشار مراسل "النشرة" الى فوز المختارين المدعومين من "التقدمي" في بلدة ينطا بعد فوز البلدية بالتزكية، وفوز اللائحة المدعومة من النائب غسان سكاف في بلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعلان نتائج المخاتير في حورتعلا وفي احياء من زحلة وينطا وفوز اللائحة الكدعومة من سكاف في عيتا الفخار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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