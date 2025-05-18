يونان يعلن لائحة مع بعض مكملين في مغدوشة: سنكمل المسيرة بالانماء بعد تجاوز الازمات

اعلنت في بلدة مغدوشة قضاء صيدا لائحة "مع بعض مكملين" وهي لائحة مكتملة مؤلفة من 15 مرشحة ومرشح برئاسة رئيس البلدية الحالي رئيف يونان وهي مدعومة من النائب ميشال موسى، وحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبعض العائلات الداعمة للرئيس يونان.

واعلان اللائحة جاء خلال حفل اقيم في مجمع جورج وجانيت يونان الاجتماعي في بلدة مغدوشة، وشارك فيه لفيف من اهالي البلدة والنائب ميشال موسى، رئيس مكتب أعلام تكتل الجمهورية القوية في جهاز أمانة السر للقوات اللبنانية الدكتور ميشال شماعي، منسق صيدا الزهراني في القوات اللبنانية عماد روكز، وممثل التيار الوطني الحر السيد بشير طنوس.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، أعقبه ترحيب بالحضور، مع التأكيد، أن لائحة "مع بعض مكملين" ليست مجرّد لائحة انتخابية، بل رؤية شاملة تضع كرامة الانسان اولا مع الاستمرار في تامين حاجات الناس في العمق، من خلال العمل، الشفافية، والالتزام".

وتلا يونان كلمة قال فيها: "سنطوي مرحلة المواجهة والصمود بوجه الأزمات لننتقل الى مرحلة إنماء مغدوشة وسنكمل المسيرة معا لانني على ثقة بان مغدوشة دائما وفية"،مضيفا:"سنعمل معا على تحقيق رؤية شاملة من خلال التخطيط والعمل الجماعي والتواصل الدائم مع كافة ابناء البلدة لننجز معا ما تطمح اليه الاجيال القادمة ويليق باهلنا وابناءنا وامالهم."

وتعهد يونان على دعم وتفعيل دور الشباب كما تعزيز الخدمات الصحية والطبية كما ان البلدية المقبلة ستعمل على دعم السياحة والرياضة والتعليم.

تضم اللائحة المرشحين : رئيف جورج يونان ، انطوان شفيق الناشف، روني صفير سمعان، سانديبل ميلاد نقولا، بولين جوزف فارس، كارين جوزف السارجي، جورج يوسف الناشف، الان جورج قطان، شفيق حسيب حداد، غدي هاني الشباب، ايليا الياس مخول، جوزف الياس الخوري، فادي جوزف حبقوق، ميشال حبيب قسطنطين، جاد سمير حنا.

ويذكر انه ترشح على الانتخابات البلدية في البلدة 49 مرشحة ومرشح يتنافسوا في لائحتين مكتملتين مع بعض مكملين ولائحة معا لمغدوشة وبعض المنفردين، كما يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد اختيارية.