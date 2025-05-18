"النشرة": توقعات بفوز كاسح للائحة القوات في زحلة بعد نيلها اصوات الوطني الحر والكتلة الشعبية سراً

علمت "النشرة" من مصادر مطلعة في مدينة زحلة ان لائحة القوات ستحقق فوزاً كاسحاً. وتقول المعلومات ان اللائحة حصلت على اصوات "التيار الوطني الحر" و مناصري الكتلة الشعبية، بعد اتفاق حصل الليلة الماضية، بدليل ان الأقلام المحسوبة تاريخياً على الكتلة حصلت فيها لائحة القوات على كامل اصوات المقترعين.

ويعود السبب في ذلك، إلى عدم انسجام رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف مع رئيس لائحة "زحلة رؤية وقرار" اسعد زغيب الذي كان النائب ميشال ضاهر اول من رشّحه.

كما ان التيار الوطني الحر استاء من استبعاد زغيب له من اللائحة بعد مفاوضات طويلة خاضها معه، مما جعله يصوّت سراً للائحة القوات. إضافة إلى حسابات الانتخابات النيابية وامكانية الترشح في لائحة واحدة.

ورغم كل الاصوات المرتفعة للقوات، تبين ان التصويت الشيعي تراجع هذه المرة، عما كان عليه في الانتخابات الماضية بحوالي 1500 صوت.