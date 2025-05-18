نتانياهو: حققنا انتصارا على حزب الله وسنحقق الانتصار في قطاع غزة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى "أننا حققنا انتصارا على حزب الله وفي أماكن أخرى".

وقال في تصريح: "سنحقق الانتصار في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن بدء "عملية برية في عدة مناطق داخل قطاع غزة في إطار عملية عربات غدعون"، مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

ويُذكر أن في 16 أيار الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه بدأ "شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق داخل غزة ضمن حملة "عربات جدعون" وتوسيع المعركة في القطاع".

وفي تحديث لحصيلة القتلى والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحرب المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 53 ألفا و119 قتيلا و120 ألفا و214 مصابا.