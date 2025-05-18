اشار وزير الخارجية السوري اسعد شيباني الى انه أمس رئيس الحكومة نواف سلام، حيث ناقشنا ضرورة التسريع في إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية. وقد اتفقنا على بعض الخطوات العملية بهذا الخصوص.
ولفت شيباني في تصريح له، الى اننا نؤكد في الحكومة السورية حرصنا الكامل على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، ومن الطبيعي أن تستمر بعض تداعيات سنوات الحرب لفترة من الزمن، إلا أن ما يمكن ضمانه هو أن السوريين والسوريات سيبقون دائمًا على رأس قائمة أولوياتنا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السورية: اتفقت مع نواف سلام على بعض الخطوات العملية لإنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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