فازت لائحة "التنمية والوفاء" البلدية في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون بالتزكية.
إلى ذلك، فازت لوائح "التنمية والوفاء" البلدية بالتزكية في بلدات حاروف- النبطية، حبوش- النبطي وفي باريش- صور.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت المقبل في 24 أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز لوائح "التنمية والوفاء" البلدية بالتزكية في الطيبة وحبوش وحاروف وباريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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