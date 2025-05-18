فوز لوائح "التنمية والوفاء" البلدية بالتزكية في الطيبة وحبوش وحاروف وباريش

فازت لائحة "التنمية والوفاء" البلدية في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون بالتزكية.

إلى ذلك، فازت لوائح "التنمية والوفاء" البلدية بالتزكية في بلدات حاروف- النبطية، حبوش- النبطي وفي باريش- صور.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت المقبل في 24 أيار.