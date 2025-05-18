الرئيس عون: لا يمكن حصر موضوع السلاح ضمن مدة زمنية ونتوقع زيارة أورتاغوس إلى لبنان

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، في مقابلة مع قناة "ON TV" المصرية قبيل زيارته إلى القاهرة، إلى أنّ "مصر تلعب دورًا قياديًا في المنطقة وهي تتفهم ظروف لبنان".

ولفت إلى أن "مصر شريك أساسي في المحافظة على الاستقرار"، مضيفًا "سنبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة وسنبحث في ملف إعادة الإعمار وملف الطاقة ودعم الجيش وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأشار عون إلى "أننا بدأنا في خطوات إصلاحية واقتصادية"، موضحًا أنّه "لا يمكن حصر موضوع السلاح ضمن مدة زمنية ولا يجب العمل بتسرّع"، مشددًا على أن الحوار يحل جميع المشاكل وليس فقط موضوع السلاح.

وعن زيارة نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، قال: "نتواصل مع أميركا دائمًا من أجل الضغط على إسرائيل"، مشيرًا إلى "أننا نتوقع زيارة من أورتاغوس إلى لبنان".

وأشار إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا خطوة جبّارة ومقدّرة ولها تبعات إيجابية على سوريا ولبنان"، وقال: "أزيلت الأسباب التي فرضت على السوريين النزوح إلى لبنان ونحن نعمل مع الدولة السورية وبالتعاون مع المنظمات الدولية من أجل عودة النازحين إلى سوريا ويجب العمل على إعادتهم".

وقال عون إن "الحدود اللبنانية السورية تحت سيطرة الجيش اللبناني بالكامل".

إلى ذلك، شدد عون على "أننا عدنا إلى العالم العربي"، موضحًا أنّ الدول تريد الاصلاحات الاقتصادية والاستقرار الأمني لعودة الاستثمارات.

وكشف "أننا نتوقع رفع حظر السفر عن السعوديين قريبًا".

وعن العلاقة مع إيران، أوضح أنه "لدينا علاقة دبلوماسية جيدة مع إيران جيدة وإذا وصلت المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى نتيجة فإن ذلك سيؤثر على المنطقة ولبنان"، وقال: "طلبنا من الإيرانيين أن يكون تواصلهم مع الدولة ولا نقبل بتدخل أي دولة بالشؤون الداخلية".

وأكّد الرئيس عون عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل، مشددًا على أن احتلال إسرائيل للنقاط الخمسة يمنع انتشار الجيش اللبناني في الحدود.

وقال إن "مسألة التطبيع مع إسرائيل غير موجودة ونسعى إلى اتفاقية هدنة"، لافتًا إلى "أننا طالبنا بمفاوضات غير مباشرة برعاية أميركية بشأن الحدود البرية كما حصل في الحدود البحرية"، موضحًا أنّ التركيز بشأن السلاح يتركّز على جنوب الليطاني.

وأضاف "حزب الله يمثل شريحة لبنانية وهناك رسائل تنقل بيننا في إطار موضوع السلاح"، مشيرًا إلى أن وضع "حزب الله" الأمني لا يسمح بعقد لقاءات، مضيفًا "من حق حزب الله المشاركة السياسية لكن السلاح بيد الدولة".

وسأل: "ماذا قدم السلاح الفلسطيني في لبنان لفلسطين"، موضحًا أنّه سيتم بحث موضوع سلاح المخيمات الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".