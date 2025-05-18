شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ تطالب إعداد خطة استثمارية متكاملة للمحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

وخلال الاجتماع، استعرض النائب جمال أبو الفتوح، تفاصيل طلبه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعى فى مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعى الوطنى على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية، مطالبا بوضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة للإنتاج الزراعى لخدمة الناتج القومى وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الموضوع نظرا لارتباطه بالأمن الغذائى وتحقيق التنمية بالبلاد، مؤكدا أن القطاع الزراعى يعد من القطاعات الهامة التى لها نشاط واعد ويرتبط بقطاع الصناعة مما يؤهله ليكون قاطرة التنمية الحقيقية في البلاد.

واستعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خطة الوزارة في تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعى، بهدف خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الصادرات، موضحا حجم الجهود التى تقوم بها الوزارة في هذا الإطار مثل عدد المصانع والسلع التى يتم تصنيعها.

وأشار إلي أن خطة الوزارة لعمل مجمعات زراعية صناعية بقرى حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي.

وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بضرورة وجود خطة استثمارية متكاملة واضحة بالأرقام والجدوى الاقتصادية، يتم خلالها التنسيق بين الجهات المعنية.

وتابع، نريد منظومة زراعية صناعية متكاملة، كما أن التعاونيات الزراعية عليها أن تقوم بدور أساسي في ذلك الأمر.

كما استعرض د السيد شريف، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، دور المعهد في ذلك الأمر، موضحا أن ابحاث المعهد تهدف للحصول علي قيمة مضافة من المحاصيل وتطوير المنتجات، داعيا إلى التوسع في سلاسل التبريد لمنع الهدر في الخضروات والفاكهة.

وقال د ياسر حيمرى، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن المعهد يعد خريطة إرشادية لكافة المناطق، لتحديد كل المعلومات حول الاحتياجات الزراعية والمائية والاستثمارات.

كما استعرص د أحمد مجدى ممثل التنمية المحلية، دور الوزارة، مشيرا إلي قيامهم بإعداد خريطة بما تتميز به كل محافظة وقرية.

ودعا الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف الهام.

كما دعا النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، إلي ضرورة تسهيل إصدار تراخيص مشروعات وأنشطة الإنتاج والتصنيع الزراعى، بما يساعد علي التوسع في إنشائها وزيادة حجم الإنتاج والصادرات.