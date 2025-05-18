"النشرة": نتائج أولية في راشيا تظهر توازنًا بين لائحتي الحزب التقدمي الاشتراكي والتغيريين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن نتائج أولية في راشيا حتى الآن تظهر توازنًا بين لائحتي الحزب التقدمي الاشتراكي والتغيريين.

إلى ذلك، أُظهر تقدم للائحة عهدنا مرجنا في المرج بالبقاع الغربي في الفرز الأولي.

إلى ذلك، فاز ثلاثة في بلدة "لالا" في البقاع الغربي هم غسان هشام سليمان، محمد عمر طربين وعبد الحليم محمد يونس.