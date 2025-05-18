بيروت مدينتي: منع مندوبينا الجوالين من دخول إلى مراكز الفرز

أفاد ائتلاف "بيروت مدينتي"، في بيان، أن "عددا من مندوبي بيروت مدينتي الجوّالين، لم يُسمح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز بعد إقفال الصناديق، على رغم حملهم التصاريح القانونية المطلوبة".
أضاف البيان: "نعتبر هذا الإجراء خرقًا صارخًا لمبدأ الشفافية، وهو يُشكّل انتهاكًا واضحًا لحقنا في مراقبة العملية الانتخابية حتى نهايتها. ونطالب فورًا بالسماح لكل مندوبي اللوائح بالدخول من دون استثناء، ونحمّل الجهات المشرفة مسؤولية أي محاولة لحجب الرقابة عن مراحل الفرز".
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