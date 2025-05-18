زيلينسكي: بحثت مع دي فانس وروبيو ضرورة وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "أنني بحثت مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ضرورة وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بأوكرانيا".

ولفت إلى "أنني بحثت مع دي فانس في روما أهمية استمرار الضغط على روسيا للقبول بوقف الحرب وملف العقوبات والتبادل المحتمل للأسرى".

وكان قد التقى نائب الرئيس الأميركي الرئيس الأوكران في روما، حيث ناقشا خصوصا المكالمة الهاتفية المقرّر إجراؤها الإثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واللقاء الذي أعلنه متحدث باسم فانس، هو الأول منذ المشادة الكلامية بين الرجلين، في البيت الأبيض في 28 شباط، والتي شارك فيها ترامب.

وكان فانس وزيلينسكي تصافحا صباحا في ساحة القديس بطرس، على هامش قداس بدء حبرية البابا لاوون الرابع عشر.