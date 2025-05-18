حملة إزالة صور المرشحين من الشوارع والاملاك العامة في طرابلس

اصل عمال شركة "لافاجيت" الملتزمة جمع نفايات مدن الفيحاء، بالتعاون مع بلدية طرابلس، حملة ازالة صور المرشحين واللافتات من الشوارع والاملاك العامة، لاسيما في الشوارع الرئيسية في طرابلس، بعد انتهاء الحملات الانتخابية البلدية والاختيارية والاحتفالات بالفوز.
وشملت الحملة، معظم مناطق طرابلس، بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق الذي دعا "جميع الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ الى ضرورة ازالة صورهم عن الأملاك العامة والخاصة".
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