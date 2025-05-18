"التيار الوطني الحر" أعلن فوز عدد من المخاتير في محافظتَي بعلبك الهرمل والبقاع

أعلنت الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر، عن فوز عدد من المخاتير في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي بعلبك الهرمل والهرمل.
وفي السياق، ذكرت الماكينة أنّ المختار ديب جرجس بسترس فاز في بلدة عين بورضاي، في حين فاز المختار الملتزم في التيار جرجي معلوف في حدث بعلبك بـ207 أصوات.
هذا، وفاز امين منصور بمركز مختار في عيتنيت في البقاع الغربي وفاز موريس ابراهيم بمركز مختار في مشغرة.
وأشارت الماكينة إلى فوز اللائحة المدعومة من التيار في حوش بردى في بعلبك.
وكانت قد أُغلقت عند الساعة السابعة مساء صناديق الاقتراع في بيروت وبعلبك الهرمل والبقاع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.
وكان قد أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد، مع تسجيل بعض الإشكالات خلال فترة الظهر، مشيرًا إلى أن نسبة الاقتراع متقاربة مع انتخابات عام 2016.
هذا، وكان قد أفاد مراسل "النشرة"، بأن نسبة الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت بلغت حتى الساعة 21.03% وعدد المقترعين بلغ 108276 ناخباً.
وبلغت نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل حتى الساعة 46.67%.
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