اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له، الى انه "في هذه اللحظة بالذات، مع إقفال صناديق الاقتراع وحتى قبل صدور النتائج، نطوي صفحة الانتخابات البلديّة ونتجاوز خلافاتها وشعاراتها وشائعاتها، من دون أن ننجرّ يوماً الى خطابٍ انفعاليّ. وتابع "اللي على زحلة بدّو يفوت" هي المحبّة بين أبنائها، على اختلاف انتماءاتهم، لكي يصنعوا غداً أفضل لمدينتهم. أمّا من باعدتنا عنهم الانتخابات، فسنلتقي معهم من جديد على بناء وطنٍ لا سلاح فيه إلا في يد الشرعيّة. هذا قرارنا ورؤيتنا… في قلب زحلة".

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: نطوي صفحة باقفال صناديق الاقتراع وسنتعاون مع من اختلفنا معهم على بناء الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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