الجيش الإسرائيلي: نركز على هجمات في قطاع غزة تهدف إلى هزيمة حماس

أشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح، إلى "أننا نركز على هجمات في قطاع غزة تهدف إلى هزيمة حماس وجندنا عددا كبيرا من قوات الاحتياط وهذه حاجة ملحة لا بد منها"، وذلك بعد الإعلان عن بدء عملية برية واسعة وسط تنديد دولي باستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال: "نعمل كخط دفاعي لحماية سكاننا وما يمكن أن يوقف تقدمنا هو إعادة الأسرى"، مضيفًا "الأسرى نصب أعيننا وهدفنا هو إعادتهم وهزيمة حماس".

وذكر الجيش الإسرائيلي "أننا سنغير جداول عملياتنا وفق التطورات التي تحصل"، وتابع: "عملياتنا على الأرض تتواصل بتنسيق كامل مع الجانب السياسي ونبني على الإنجازات التي حققناها للوصول إلى أخرى".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ "الحرب لن تتوقف حتى إعادة الأسرى وتدمير حكم حماس في غزة".